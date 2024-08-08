Назван самый дорогой город для жизни

Первую строчку в индексе стоимости жизни Numbeo со 101,7 балла заняла Женева (Швейцария), она оказалась самым дорогим городом для жизни в 2024 году.

Рейтинг включает 218 городов по всему миру и публикуется каждые шесть месяцев. В нем учитывается несколько ключевых индексов, отражающих различные аспекты стоимости жизни семьи из четырех человек.

Индекс стоимости жизни, используемый для комплексной оценки, показывает относительные цены на потребительские товары, такие как продукты, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. Вместе с тем, он не включает расходы на проживание, такие как арендная плата или ипотека.

На втором месте оказался другой швейцарский город — Цюрих (100,4 балла). Третье место в рейтинге занял Нью-Йорк, за ним следуют Сан-Франциско и Бостон. В десятку самых дорогих городов вошли также Рейкьявик, Вашингтон (округ Колумбия, США), Сиэтл, Лос-Анджелес, Чикаго.

Москва заняла в рейтинге Numbeo 139-ю строчку (38,9). Санкт-Петербург — 162-ю строчку (34,2). У столиц Восточной Европы места распределились следующим образом: у Риги — 97 место, у Вильнюса — 102 место, у Варшавы — 115, у Киева — 199, у Минска — 200.

Самыми бюджетными оказались города Пакистана и Индии — Карачи (19,0), Лахор (19,1) и Калькутта (21,1).

Ранее сообщалось, что на первом месте в рейтинге самых дорогих городов мира для иностранных работников от компании Mercer оказался Гонконг.

Авторы доклада отметили, что в большинстве городов планеты экспаты сталкиваются с ростом стоимости жизни из-за инфляции, экономической и геополитической нестабильности.