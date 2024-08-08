Отслеживает ли налоговая денежные переводы физлиц

Ежегодно россияне осуществляют миллиарды переводов с карты на карту. Например, во II квартале 2024 года клиенты банков совершили 3,3 млрд операций на 16,4 трлн рублей через СБП, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Банки обязаны отслеживать переводы клиентов на предмет мошенничества, а также в рамках борьбы с обналичиванием и выводом средств из России. А имеет ли доступ к данным о переводах физлиц налоговая служба? Разобрались вместе с экспертами.

Облагаются ли переводы с карты на карту налогом

Такие переводы, как возврат долга, банковский кэшбэк, переводы между членами семьи, алименты, не считаются доходом, поэтому не облагаются налогом, говорит аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина.

Кроме того, не нужно платить налог, если средства переведены в качестве подарка.

А вот если деньги поступили на карту в качестве платы за услугу (например, за маникюр) или арендной платы за жилье — в этом случае необходимо подавать декларацию и платить налог.

Обязаны ли банки передавать данные о переводах в ФНС

По закону банки должны контролировать переводы клиентов с целью противодействия мошенникам и легализации преступных доходов. Финансовые организации отслеживают все платежи на сумму от 600 тысяч рублей.

Банк может признать сомнительной операцию со следующими признаками:

более 30 переводов, осуществленных физическим лицом в сутки;

более 10 получателей (физлиц) переводов в день и более 50 получателей в месяц;

операции по зачислению средств между физлицами на сумму от 100 тысяч рублей в сутки и от 1 млн рублей в месяц;

операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов;

слишком быстрый перевод только что зачисленных на счет средств.

Закон не обязывает банки передавать в налоговую сведения о переводах, которые имеют признаки подозрительных, в том числе в плане возможного ухода от налогов, отмечает Бочкина.

В каком случае налоговая заинтересуется поступлениями на карту

Обычные переводы между физлицами не заинтересуют ни банк, ни налоговую. Как правило, ФНС начинает интересоваться гражданином после жалобы, что он ведет предпринимательскую деятельность.

Если у ФНС есть основания полагать, что гражданин имеет доход, не уплачивает с него налоги, в отношении него может быть организована проверка, говорит адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук. В рамках этой проверки налоговая и обратится в банк с запросом о движении средств на счетах клиента.

«ФНС запрашивает у банков информацию о клиентах, которые, как она предполагает, получают доход от предпринимательской деятельности, но не платят с него налог. Узнать об этом налоговая может, например, по сайтам объявлений, от соседей или коммунальщиков (в случае со сдачей квартиры). Однако в общем случае переводы сами по себе не являются основанием для такой проверки», — добавляет Бочкина.

Если налоговая все-таки запустила проверку, в ее рамках ФНС получит от банка выписки об операциях гражданина. Анализ переводов с карты на карту — это лишь одно из направлений проверки наряду с изучением документов, опросов свидетелей и др.

Если ФНС установит систематическое получение прибыли, то доначислит налоги, пени, а также взыщет штрафы за несданные вовремя декларации и несвоевременную оплату налогов.

Как себя обезопасить при переводе средств

Гражданам, просто отправляющим деньги, например, в качестве возврата долга, следует заполнять поле «Назначение перевода», подсказывает Эряния Бочкина. В случае входящего перевода стоит попросить отправителя сделать то же самое.

Если гражданин осуществляет предпринимательскую деятельность, рекомендуем оформить самозанятость — в этом случае не нужно подавать декларацию о доходах, а налоговая ставка для физлиц составляет 4%.

Отслеживает ли налоговая переводы физлиц: главное

Налоговая служба не отслеживает переводы граждан. Контроль за такими операциями осуществляют банки — финансовые организации проверяют платежи на соответствие признакам сомнительности.

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При наличии подозрений в том, что гражданин не уплачивает налоги, ФНС может запустить в отношении него проверку. Только в этом случае налоговая служба может запросить у банка информацию об операциях клиента.

Сами по себе переводы не облагаются налогом. Исключение — те, которые являются доходом (кроме подарков), например, за сдачу квартиры в аренду.