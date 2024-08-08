Дачники смогут понизить налоги с помощью бани-бочки

У дачников есть возможность уменьшить налоги с помощью установки на участке мобильной бани-бочки взамен капитальной бани. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова (КПРФ).

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Собеседник пояснил, что бани-бочки не имеют фундамента и легко перемещается. Согласно российскому законодательству, если постройки на даче имеют признаки капитального строения, собственнику земельного участка необходимо уплачивать налог на имущество физических лиц, напомнил Гаврилов.

Речь идет о бане, сарае, туалете и другом сооружении. Также строения облагаются налогом в случае превышения их площади значения в 50 кв. м. Налог также нужно уплачивать, если на участке уже есть другая хозпостройка, на которую распространяется налоговая льгота по ст. 407 Налогового кодекса. При этом установив баню-бочку, налоги можно уменьшить, отметил Гаврилов. Также, по его словам, сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание.

Ранее сообщалось, что в России был принят закон, согласно которому правительство может устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах.