Минфин разъяснил правила трансформации ИИС нового типа

Инвесторы для трансформации индивидуальных инвестиционных счетов ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС нового типа могут с 1 января 2024 года обратиться к своему брокеру или управляющему. Об этом говорится в разъяснительном письме на сайте Министерства финансов России.

Дополнительно инвестору, являющемся налогоплательщиком, необходимо подать в налоговый орган заявление на получение налоговых вычетов, также сообщается в материалах министерства.

В случае неподачи заявления в налоговый орган и открытия более одного ИИС по новым правилам инвестор не имеет права на получение инвестиционных налоговых вычетов, а также на налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан. Порядок подачи и форма заявления устанавливается Федеральной налоговой службой РФ, отмечается в письме Минфина.

В министерстве добавили, что вопрос совершенствования порядка подачи заявления брокера или управляющего в налоговый орган сейчас прорабатывается.

В 2024 году в России заработал новый тип индивидуального инвестиционного счета - ИИС-3. Он нацелен на поддержку долгосрочных инвестиций в экономику РФ и сочетает в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов - ИИС-1 и ИИС-2.

ИИС третьего типа стало возможно открыть с 1 января 2024 года. Срок счета составляет от пяти лет. Сумма средств, которую можно вносить на ИИС-3, не ограничена. Инвестор имеет право на вычет с 400 тыс. руб. и право на освобождение дохода от инвестиций.