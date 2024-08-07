Раскрыт подвох с высокими ставками по накопительным счетам

Банки продолжают предлагать наиболее привлекательные ставки по накопительным счетам в первые месяцы после открытия — потом доходность падает, предупреждает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

По прогнозам эксперта, во второй половине 2024 года ставки по накопительным счетам останутся на повышенных уровнях.

«Определяющим фактором здесь выступает жесткая денежно-кредитная политика и уровни ключевой ставки. Так, согласно прогнозам регулятора, ключевая ставка до конца года будет находиться в диапазоне 18-19,4%, что говорит о, как минимум, сохранении ее на уровне 18%, а при дальнейшем росте инфляции о возможности ее роста до 19-20%», — говорит Зварич.

В таких условиях, по мнению аналитика, банки не будут ухудшать условия по накопительным счетам до конца года, а при условии повышения ключевой ставки могут их улучшить.