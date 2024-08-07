Названа самая большая статья расходов у пенсионеров

Самой большой статьей расходов у пенсионеров является трата на продукты, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Его слова приводит «Российская газета».

На втором месте находятся лекарства, а также другие товары и услуги для поддержания здоровья.

Такой плоский спрос вреден для экономики, отметил Сафонов. Однако, по его словам, ситуация заметно изменится с возобновлением индексации пенсий, уверен профессор. Пенсионеры смогут позволить себе приобретать больше различных товаров и услуг, ориентированных на старшую возрастную категорию.

«Дополнительные расходы бюджета на индексацию пенсий в 2025 году составят 96 млрд рублей, в 2026 — 177 млрд, в 2027 году — 260 млрд. Это дополнительные деньги, которые создадут потребительский спрос и пойдут в экономику», — заключил Сафонов.

Средний размер пенсии в России по данным на 1 апреля составлял 20 941 рубль.