Названа причина подорожания корма для животных в России

Большинство россиян (54%) назвали инфляцию главной причиной подорожания кормов для животных. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования Vetcity Grooming и группы «Ренессанс Страхование». Газета.Ru

Согласно опросу, расходы выросли более чем у половины владельцев животных (56%). В пятерку регионов, где на домашних любимцев стали тратить больше, вошли Москва, Татарстан, Самарская область, Воронежская область, Краснодарский край. Lenta.ru

Отмечается, что каждый десятый респондент завел еще одно животное, еще 8% опрошенных заявили, что стали покупать корм за рубежом. Авторадио