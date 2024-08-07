Стало известно, как изменятся пенсии работающих граждан

Социальный фонд России раскрыл детали грядущей индексации пенсий для работающих пенсионеров, которая начнет действовать с 2025 года. Согласно официальному заявлению на сайте ведомства, процесс повышения выплат будет проходить в два этапа, охватывая как страховую, так и фиксированную части пенсии.

Первый этап индексации стартует 1 февраля 2025 года, спустя месяц после вступления в силу соответствующего закона. В этот период размер пенсий будет скорректирован с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Важно отметить, что февральское повышение затронет обе составляющие пенсионных выплат.

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Второй этап запланирован на 1 апреля 2025 года. В этот момент произойдет дополнительная корректировка страховой части пенсии, основанная на увеличении доходов Социального фонда. Это повышение будет касаться исключительно той части выплат, которая формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента.

До этого стало известно, что лишь 18% россиян рассчитывают на сбережения как основной источник дохода на пенсии. 25% полагаются на госвыплаты, а 24% — на зарплату.