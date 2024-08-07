Подсчитана стоимость набора товаров для школы в 2024 году

Базовый комплект товаров для школы перед новым учебным годом в России стоит в среднем 6,4 тыс. рублей, что на 8% дороже, чем в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе IT-компании АТОЛ (разработчик технологий для обмена товарами и услугами, один из ведущих операторов онлайн-касс в России).

"В июле 2024 года собрать базовый комплект для учебы в среднем можно за 6 414 рублей, на 8% дороже, чем в июле 2023 года", - сообщили в АТОЛ.

В частности, медианная стоимость покупки школьного дневника выросла на 13% - до 313 рублей. Набор тетрадей можно в среднем приобрести за 407 рублей - на 10% дороже относительно прошлого года. Комплект обложек для тетрадей и учебников подорожал на 6%, до 269 рублей.

Набор шариковых ручек в среднем стоит 324 рубля - на 9% дороже, чем в прошлом году. Средняя стоимость линейки и комплекта стирательных резинок выросла незначительно - на 3% (до 145 рублей) и 1% (до 186 рублей) соответственно. Одновременно чернографитный карандаш подорожал на 15% - до 45 рублей за единицу.

Пеналы в июле стоили на 4% дороже - 450 рублей. Комплект из двух клеев-карандашей можно приобрести за 165 рублей (на 27% дороже), набор цветных карандашей - за 320 рублей (плюс 19%), фломастеров - за 412 рублей (плюс 13%). Гуашь в июле в среднем покупали за 352 рубля (+23%) за набор, акварель - за 332 рубля (+4%).

Кисточки для рисования можно приобрести за 258 рублей (на 15% дороже относительно июля 2023 года). Пластилин подорожал на 10%, до 303 рублей.

"Мешки для сменки россияне стали покупать на 11% дешевле - в июле средний чек покупки составил 401 рубль. В то же время рюкзаки выросли в цене на 6% - теперь они стоят в среднем 1 732 рублей", - добавили в АТОЛ.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж "АТОЛ онлайн" по 9,9 млн чеков за июль 2023 года и за июль 2024 года.