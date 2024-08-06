В России могут ввести новые правила для операторов рассрочки

В Госдуму поступил законопроект, направленный на регулирование деятельности сервисов рассрочки в России. Об этом свидетельствует карточка документа в базе нижней палаты парламента.

Инициатива предполагает введение статуса посредника как юридического лица, имеющего право предоставлять услуги рассрочки. Ключевой особенностью таких посредников, по замыслу авторов, должна стать бесплатность их услуг, что позволит применить к ним упрощенное регулирование.

Законопроект устанавливает ряд требований к операторам сервиса рассрочки. В частности, они должны быть включены в специальный реестр, соответствовать критериям по собственным средствам, а также требованиям к акционерам и органам управления. Надзор за деятельностью таких операторов предлагается возложить на Банк России.

Документ также обязывает операторов передавать информацию о заключенных договорах в бюро кредитных историй, если сумма неисполненных обязательств пользователя превысит 15 тыс. руб.

«Главная задача — чтобы механизм рассрочки не использовался для фактического кредитования, что часто происходит без соблюдения требований, которые распространяются на кредиторов», — рассказал изданию «Ведомости» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

До этого стало известно, что глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возрождении «серых» схем стимулирования покупки недвижимости после завершения программы льготной ипотеки. По её словам, эти схемы, включая рассрочку и кешбэк, ведут к завышению цены квартиры и непрозрачным условиям для покупателей.