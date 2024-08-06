$84.95-0.7693.04+0.21
Почта

Депутаты внесли в Госдуму проект о регулировании сервисов рассрочки

В Госдуму поступил законопроект, направленный на регулирование деятельности сервисов рассрочки в России. Об этом свидетельствует карточка документа в базе нижней палаты парламента.

В России могут ввести новые правила для операторов рассрочки
© РИА Новости

Инициатива предполагает введение статуса посредника как юридического лица, имеющего право предоставлять услуги рассрочки. Ключевой особенностью таких посредников, по замыслу авторов, должна стать бесплатность их услуг, что позволит применить к ним упрощенное регулирование.

Законопроект устанавливает ряд требований к операторам сервиса рассрочки. В частности, они должны быть включены в специальный реестр, соответствовать критериям по собственным средствам, а также требованиям к акционерам и органам управления. Надзор за деятельностью таких операторов предлагается возложить на Банк России.

Документ также обязывает операторов передавать информацию о заключенных договорах в бюро кредитных историй, если сумма неисполненных обязательств пользователя превысит 15 тыс. руб.

«Главная задача — чтобы механизм рассрочки не использовался для фактического кредитования, что часто происходит без соблюдения требований, которые распространяются на кредиторов», — рассказал изданию «Ведомости» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

До этого стало известно, что глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возрождении «серых» схем стимулирования покупки недвижимости после завершения программы льготной ипотеки. По её словам, эти схемы, включая рассрочку и кешбэк, ведут к завышению цены квартиры и непрозрачным условиям для покупателей.

Личный счет
Анатолий Аксаков
Эльвира Набиуллина
Банк России
Госдума