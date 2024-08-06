Сенатор рассказала, из-за чего россияне теряют в размере будущей пенсии

Максимальный размер пенсии в России не ограничен, но если зарплата работника не повышается, он теряет в размере будущих выплат, рассказала «Газете.ру» член Совета Федерации РФ Ольга Епифанова.

«В законодательстве есть понятие предельной базы страховых взносов от работодателей, или, проще говоря, предельного заработка, с которого уплачиваются страховые взносы, и с каждым годом значение предельного заработка растет», - объяснила сенатор.

Например, при зарплате в 30 тысяч рублей в 2023 году работник за год заработал 1,8 пенсионного балла. В 2024 году при той же зарплате будущий пенсионер получит уже 1,6 балла, а чтобы получить 1,8 балла, зарплата должна быть уже более 34,8 тысячи рублей.

Для получения 10 пенсионных баллов в 2022 году зарплата должна была составлять 130,5 тысячи рублей в месяц, в 2023 году требования повысились до 159,8 тысячи рублей, а в 2024 году – до 187,5 тысячи рублей. По мнению Епифановой, это никак не коррелирует с реальными доходами большинства граждан, потому что у обычных людей зарплаты не растут такими темпами.

Сенатор подчеркивает, что действующие правила делают невозможным получение максимального годового числа пенсионных баллов и снижают доступное начисление баллов в перспективе. Этот порядок необходимо пересматривать, считает Епифанова.