Что будет с накопительными счетами во втором полугодии 2024 года

На заседании 26 июля Банк России повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина пояснила, что такое решение было принято, так как реализовались четыре триггера, которые рассматривает ЦБ: инфляция продолжает расти, потребительская активность не охлаждается, положительное сальдо торгового баланса не сокращается, жесткость рынка труда растет, а также реализуются новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.

За повышением ключевой ставки традиционно растет доходность сберегательных банковских инструментов. Как ужесточение денежно-кредитной политики повлияет на ставки по накопительным счетам до конца 2024 года, разбираемся вместе с аналитиками.

Что такое накопительный счет: плюсы и минусы

Накопительный счет — это финансовый инструмент, который позволяет хранить деньги в банке и получать за это процентный доход. При этом у счета нет срока действия — держать средства на нем можно столько, сколько нужно.

Плюсы накопительного счета:

Возможность хранить нужную сумму отдельно от денег на ежедневные расходы, при этом иметь быстрый доступ к ней.

Снятие денег без потери доходности.Пополнение счета в любое удобное время.

Сумма до 1,4 млн рублей застрахована Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Бессрочность — деньги могут лежать на счете максимально долго, не нужно их перекладывать на другой счет при окончании срока.

При открытии счета первые 2–3 месяца может действовать повышенная процентная ставка.

Минусы накопительного счета:

Доходность инструмента на длительном сроке обычно ниже, чем у вклада.

Банк может в любой момент поменять ставку по счету, и чаще всего в сторону снижения.

Для получения большей доходности после первых месяцев нужно выполнять определенные условия: например, тратить с карты банка ежемесячно 10 000 рублей и более.

Какие ставки будут во втором полугодии 2024 года

Во втором полугодии ставки по накопительным счетам останутся на повышенных уровнях, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Этому будет способствовать жесткая денежно-кредитная политика и уровень ключевой ставки. По прогнозам регулятора, ключевая ставка до конца 2024 года будет находиться в диапазоне 18–19,4%. То есть как минимум ставка сохранится на уровне 18%, а при дальнейшем росте инфляции может вырасти до 19–20% годовых.

По мнению Зварича, в таких условиях банки не будут ухудшать условия по накопительным счетам до конца года, а при условии повышения ключевой ставки могут их улучшить. По его словам, наиболее привлекательные ставки банки продолжают предлагать в первые месяцы после открытия накопительного счета, а в дальнейшем ставка падает.

При этом базовая ставка по накопительному счету может быть очень низкой, однако при выполнении некоторых условий, например при определенном уровне трат по картам банка или подписке на пакет услуг, она может существенно вырасти, отмечает он.

Ставки по классическим накопительным счетам традиционно меняются вслед за ключевой ставкой и находятся примерно на 1,5–2 п. п. ниже нее, поясняет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. В текущей ситуации многие банки заранее заложили повышение ключевой ставки в свои сберегательные продукты, в том числе в ставки по счетам, добавляет руководитель направления вкладов и привлечения Экспобанка Наталья Бубнова.

Если до конца года ключевая ставка ЦБ останется на текущем уровне в 18% годовых, то во втором полугодии этого года доходность по накопительным счетам сохранится на уровне 15–17%, считает Бубнова. Грицкевич ожидает более узкий диапазон доходности — 16–16,5% при «ключе» в 18%. Пресс-служба ВТБ в ближайшее время ожидает, что с учетом приветственных надбавок ставки для новых клиентов будут достигать 19–20%, а ставки для действующих клиентов с учетом всех надбавок могут быть на уровне 15–16%.

Какую сумму и на какой срок оптимально класть на счет в текущих условиях

Выбирать сберегательные продукты стоит исходя из личных финансовых целей, считают в ВТБ. Накопительный счет не имеет срока действия, а минимальный порог для начисления процентов чаще всего составляет порядка 1000 рублей, поясняют в пресс-службе банка.

Наталья Бубнова из Экспобанка рекомендует комбинировать накопительный счет и вклад. Например, на счет можно положить часть сбережений, чтобы в любой момент снять их без потери процентов.

Сумму накоплений на счете можно рассчитать исходя из объема расходов, которые человек запланировал на ближайшее время, продолжает Грицкевич. Оставшиеся сбережения лучше поместить на вклад на срок 6–12 месяцев, отмечает он. Ставки по таким депозитам сейчас находятся на уровне 18–19%, заключает он.