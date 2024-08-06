Откуда стоит забрать сбережения после обвала на биржах

Акции являются более рискованным активом в сравнении с облигациями. При дальнейшем падении рынка следует задуматься о продаже части акций для сокращения рисков, заявил изданию Life частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

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Накануне индекс токийской биржи Nikkei в Японии продемонстрировал снижение более чем на 13%, что стало крупнейшим обвалом с 1987 года. Затем начало наблюдаться падение на биржах по всему миру. В частности, индекс Мосбиржи на старте торгов упал ниже 2860 пунктов (-1,45%).

В компании «БКС Мир инвестиций» советуют не поддаваться панике и не распродавать все свои активы по невыгодным ценам при коррекции на рынке. Там заявили, что рассмотреть сейчас можно облигации с плавающим купоном. Также присмотреться стоит к валютным облигациям с расчетами в рублях, отметили в фирме. В BitRiver также рассказали о хранении сбережений в рублях в текущий период. Там заявили, что их держать сейчас не представляет особого риска.

По словам аналитика телеграм-канала «РынкиДеньгиВласть» Сергея Раманинова, интересным инструментом являются флоатеры.

«Что касается облигаций с фиксированным купоном, то пока мы не считаем, что наступил момент для их покупки. Но при "развороте" политики ЦБ РФ и снижении ставки также могут стать выгодной инвестицией», — подчеркнул собеседник.



Ранее аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова заявила «Газете.Ru», что для России влияние обвала фондового индекса Nikkei 225 будет незначительным. При этом она останется чувствительной к проблемам, которые вызвали обвал рынка Японии, отметила она.