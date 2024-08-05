ФАС сообщила, что россияне смогут сэкономить на оплате ЖКУ

Приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о методических указаниях по расчету тарифов на тепло-, водоснабжение и водоотведение зарегистрирован Минюстом России. Изменения позволят россиянам экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как объясняет ФАС, документ подразумевает, что в случаях, когда компании получают экономию средств за счет внедрения цифровых решений, например установления «умных» счетчиков, то организации ЖКХ будут перенаправлять ее на обновление инфраструктуры.

«Кроме того, цифровизация процессов позволит в некоторых ситуациях экономить гражданам на оплате коммунальных услуг. Например, когда не установлены приборы учета или потребитель не передает показания в управляющую компанию, то плата начисляется по нормативу», — говорится в сообщении ФАС.



Информация автоматически передается в сроки при установлении счетчиков, в том числе «умных». Таким образом, измерение объемов потребления коммунальных ресурсов будет корректным, а граждане будут оплачивать именно то количество, которое использовали.