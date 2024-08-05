В РФ спрос на сотрудников автосервисов вырос почти на треть

По итогам первого полугодия 2024 года спрос на сотрудников в сфере автомобильного бизнеса вырос на 17-30%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей крупных СТО, отраслевых компаний и рекрутинговых сервисов.

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Отмечается, что среди профессий, показавших наибольший прирост, лидируют детейлеры - спрос на них вырос на 59%. Более чем в полтора раза стало больше вакансий и для автослесарей. Кроме того, заметный рост спроса наблюдается на автоэлектриков (+47%), автомехаников (+38%) и шиномонтажников (+20%).

Ранее стало известно, что число дорогих ремонтов автомобилей выросло на треть. При этом машинозаезды с нулевым средним чеком и суммой до 5 тысяч рублей снизились год к году на 15% и 11% соответственно. Но при этом доля визитов на СТО с небольшим бюджетом затрат все еще является самой большой.

До этого сообщалось, что из-за острого кадрового кризиса в отрасли растет и стоимость оплаты труда специалистов автосервиса. Работодатели в сфере автобизнеса нацелены на сохранение и привлечение кадров, на повышение престижа профессии. Поэтому по итогам первого квартала 2024 года на 19% в среднем выросла и стоимость услуг, если сравнивать с данными прошлого года.