«Россети» предложили повысить плату за подключение к электропитанию

Генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением о повышении ставки на технологическое присоединение (ТП) к электросетям для населения. Об этом стало известно в понедельник, 5 августа.

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В своем письме Рюмин написал, что с 1 января 2025 года минимальная ставка за 1 киловатт должна подняться с 5,57 тысячи рублей до 10 тысяч. Он также предложил установить максимальный уровень ставки порядка 20 тысяч рублей за 1 киловатт вместо текущих 11,17 тысяч.

В пресс-службе правительства добавили, что письмо гендиректора направлено «в заинтересованные органы исполнительной власти для экспертной проработки». В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что также рассмотрят предложения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает еще одного поднятия ключевой ставки ЦБ РФ, если процесс дезинфляции остановится. Об этом стало известно в пятницу, 26 июля. По ее словам, регулятор готов удерживать ставку в течение долгого времени для возвращения инфляции к целевым 4 процентам.