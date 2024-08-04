ЦБ определился c требованиями по договорам долгосрочных сбережений

ЦБ усилит защиту клиентов при оформлении договоров долгосрочных сбережений
Центральный банк России планирует обязать банки предоставлять клиентам ключевой информационный документ (КИД) при оформлении долгосрочных сбережений. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Новое требование коснется банков, выступающих в качестве агентов негосударственных пенсионных фондов. КИД будет содержать информацию об условиях и рисках заключения договора долгосрочных сбережений.
В документе будут указаны возможности перевода имеющихся пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений, а также информация о государственной поддержке взносов. Кроме того, КИД будет содержать данные о порядке и условиях выплаты выкупной суммы по договору.
«Банк обязан предупреждать потребителя, что договор долгосрочных сбережений не является банковским вкладом», — говориться в проекте постановления ЦБ РФ.
Согласно проекту, банк должен ознакомить клиента с КИД и получить его подпись, подтверждающую ознакомление, до предоставления других документов по договору. Предполагается, что новое указание вступит в силу 1 апреля 2025 года.
До этого сообщалось, что со следующего года россияне смогут возвращать до 88 тыс. рублей со взносов по ПДС.