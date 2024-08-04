ТАСС проанализировал зарплаты учителей в регионах РФ

Номинальная средняя зарплата учителя в I квартале 2024 года не превышала 35 тыс. рублей в шести регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. При этом в пяти российских регионах этот показатель выше 100 тыс. рублей, следует из проведенного ТАСС анализа на основе данных мониторинга Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования.

Так, по данным за 1 квартал 2024 года номинальная зарплата учителя превышает 100 тыс. рублей в Москве (133,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (137,7 тыс. рублей), Магаданской (136,8 тыс. рублей) и Сахалинской областях (127,2 тыс. рублей) и в Чукотском автономном округе (149,1 тыс. рублей). Этот показатель не достигает 35 тыс. рублей в Крыму (34,1 тыс. рублей), Дагестане (32,9 тыс. рублей), Ингушетии (26,3 тыс. рублей), Карачаево-Черкесской Республике (30,7 тыс. рублей), Северной Осетии (32 тыс. рублей) и в Чеченской Республике (32,4 тыс. рублей).

Также в шести регионах РФ номинальная зарплата учителя превышает 85 тыс. рублей. Это Hенецкий автономный округ (96,8 тыс. рублей), Мурманская область (85,3 тыс. рублей), Санкт-Петербург (85,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (91,1 тыс. рублей), Республика Саха (Якутия) (86,1 тыс. рублей) и Камчатский край (92 тыс. рублей).

В двух регионах номинальные зарплаты снизились по сравнению с 1 кварталом 2023 года. Так, в Орловской области этот показатель уменьшился на 3%, составив 41,5 тыс. рублей, в Республике Дагестан - на 2%, до 32,9 тыс. рублей. В число федеральных округов с самыми низкими номинальными зарплатами вошли Южный (42,1 тыс. рублей) Северо-Кавказский (32,7 тыс. рублей) округа. Среди федеральных округов наименьший рост номинальной зарплаты в 1 квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе, он составил 5,3%.

В целом среди регионов одного федерального округа показатель номинальной зарплаты распределен неоднородно. Так, например, в Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге значение номинальной зарплаты учителя выше 85 тыс. рублей, в то время как в Псковской области она составляет 38,9 тыс. рублей. А в Центральном федеральном округе разница между номинальной зарплатой учителя из Москвы и из Ивановской области составляет 97,4 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил внедрить новую систему оплаты труда бюджетников. В 2025 году ее протестируют в нескольких регионах, в 2026 году кабмин должен обеспечить утверждение новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций с учетом результатов пилотных проектов, а также "внедрение таких систем начиная с 2027 года".