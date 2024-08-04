Для эффективного использования льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) важно помнить о нескольких хитростях. Об этом сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь газете «Известия».

Если абонент имеет несколько оснований для льгот, стоит рассчитать наиболее выгодный вариант, отметил он. Так, если гражданин одновременно является ветераном труда и имеет категорию инвалидности, он может выбрать льготу, дающую наибольшую скидку. Не стоит забывать, что льгота распространяется и на членов семьи.

Важно помнить также о нормативах потребления. Эксперт предупредил, что если потребление превышает норматив, за «излишки» придется платить по полной стоимости.

Следует проверять и правильность начисления льгот, чтобы вовремя выявить и исправить ошибки.

Кроме льгот существуют еще и субсидии на оплату ЖКУ, подчеркнул Бондарь. На них можно претендовать, если ваши расходы на коммунальные услуги превышают определенный процент от дохода семьи. Размер льгот может варьироваться от 30 до 100% в зависимости от категории льготы и региона проживания.

Чтобы получить скидку, необходимо собрать пакет документов и предоставить лично в МФЦ или в отдел социальной защиты населения, через портал «Госуслуги», либо почтой.

До этого в Госдуме призвали ввести новые налоговые льготы для многодетных семей.