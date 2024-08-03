Россияне в июле продавали доллары почти на треть чаще, чем покупали

Россияне в июле 2024 года чаще продавали наличные доллары США, чем покупали: в онлайн американские банкноты продавали на 27% чаще, чем покупали, наличными - на 34%. Такие результаты показало исследование, проведенное банком "Русский стандарт" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

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"Доллары по традиции в приоритете в обмене иностранной валюты. Количество их конвертаций в июле оказалось в 2,3 раза больше, чем у евро. При этом в офлайне доллары в июле на 27% чаще продавали, чем покупали. В онлайне также лидировали продажи. Так, американские доллары в июле на 34% чаще продавали, чем покупали", - указано в исследовании.



По данным банка, спрос на продажу европейской валюты почти в два раза превысил долларовый: продавали евро в онлайне и офлайне чаще, чем приобретали: на 54% и 60% соответственно. Более высокое значение составил и средний чек валютообменной операции с евро - 455 единиц, в то время как с долларами - 396 единиц.

Исследование также показало, что россияне предпочитают конвертировать валюту наличными: 91% операций в июле 2024 года происходил в офлайне, 9% - в онлайне. За месяц показатели практически не изменились: 90% против 10% было в июне в пользу офлайна, соответственно. Наличный валютообмен в июле лидировал и по общей сумме конвертаций (93% против 7% у безналичного).

"В начале месяца на стороне рубля были нефтяные цены, а также новости энергетического рынка по рекордному объему импорта российской нефти Urals в Индию в июне. При этом в середине месяца нефтяные цены оказались под давлением от данных по инфляции в одном из крупнейших ее импортеров - Китае, которая слабее прогнозируемой ранее. Несмотря на недавний рост ключевой ставки до 18% с перспективой ее дальнейшего увеличения, который безусловно поддерживает рубль, основным фактором, определяющим курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс, который в настоящее время определенно сместился в пользу экспортеров", - отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.



По его мнению, для резких движений курса национальной валюты пока нет причин, однако август может быть подвержен повышенной волатильности валютного рынка из-за неопределенности с биржевой торговлей юанем и проведению внешних платежей в китайской валюте.

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в июле и июне 2024 года.