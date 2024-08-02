В Госдуме рассказали, какие налоговые льготы будут доступны для россиян

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru разъяснил, какие налоговые льготы, меры поддержки отечественного бизнеса и социальные преференции в части НДФЛ станут доступны для россиян в ближайшее время. В частности, по словам парламентария, в стране продлевается нулевая ставка НДС на перелеты из Дальнего Востока, Крыма и Севастополя, а также расширяется предоставление социальных льгот.

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До 1 января 2028 года продлевается нулевая ставка НДС на перелеты из аэропортов Дальнего Востока, Крыма и Севастополя. При перелете через московские аэропорты ставка НДС составит 10%. Расширяется и поддержка в части предоставления социальных льгот: НДС-освобождение распространяется на аренду машин скорой помощи для государственных и муниципальных организаций, а также на передачу благотворительными фондами имущества образовательным учреждениям для детей, включая сирот и инвалидов, — рассказал депутат.



Чаплин отметил, что на 2024-2025 годы продлевается исключение из налогооблагаемых доходов прощенных обязательств перед иностранным участником, возникших при его выходе или исключении из состава участников. При этом регионы получат больше автономности в области налогообложения — так, региональные власти смогут продлевать срок инвестиций на один год по заявкам международных холдинговых компаний. Эта мера позволит получать льготы и понижать ставки по налогу на прибыль, объяснил парламентарий.

Также до 1 января 2027 года регионы смогут вводить нулевую ставку по УСН и ПСН для новозарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Стоимость российского высокотехнологичного оборудования, соответствующего перечню и характеристикам, не будет учитываться для целей соблюдения лимитов по УСН. Это позволит не вмещаться в лимит, выводя его за скобки, — рассказал он.



Чаплин также рассказал, что специальный налоговый режим, называемый автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН) получит расширение: индивидуальные предприниматели и компании смогут работать через посредников, в том числе на маркетплейсах. Также бизнесменам будут предоставлены упрощенные условия для перехода между налоговыми спецрежимами. Кроме того, данные о многодетных семьях будут переданы в Федеральную налоговую службу. По задумке властей, эта мера позволит упростить получение налоговых льгот.

Эти изменения представляют собой значительный шаг вперед в развитии налоговой политики страны, обеспечивая поддержку бизнеса и социальной сферы на ближайшие годы, — заключил Чаплин.



Ранее Чаплин рассказал, что в 2024 году предпенсионерами станут мужчины 1964 года и женщины 1969 года рождения. Он объяснил, что соответствующий статус присваивается россиянам за пять лет до выхода на заслуженный отдых. Парламентарий также напомнил, что этой категории граждан предоставляются дополнительные льготы и гарантии.