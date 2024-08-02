Назван топ-10 стран с самыми высокими зарплатами

Швейцария по итогам 2023 года возглавила рейтинг стран с самыми высокими средними зарплатами. Об этом пишет Финансы Mail.ru со ссылкой на отчет журнала Ceoworld.

В прошлом году швейцарцы получали ежемесячно в среднем $8111. Речь идет о валовой заработной зарплате до вычета налогов и других отчислений.

На втором месте оказался Люксембург. Средняя зарплата в стране в 2023-м составляла $6633 в месяц. Тройку замыкает США с $6455.

В топ-10 стран по размеру средней заработной платы также вошли Исландия ($6441), Норвегия ($5665), Дания ($5642), Канада ($5081), Гренландия ($4665), Ирландия ($4622) и Нидерланды ($4581).

Назван срок замедления роста зарплат в России

Россия в этом списке заняла лишь 34 место. Китай и вовсе оказался на 63-й строчке.

До этого Центробанк РФ предупредил о замедлении роста реальных зарплат россиян в 2025 году в 2,5 раза.