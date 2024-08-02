Эксперт рассказал, кому повысят зарплаты до конца года

Размер заработных плат некоторых сотрудников бюджетной сферы увеличится на 4,5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по персоналу КРОС Дмитрия Дударева.

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По его словам, это произойдет с 1 октября. К таким работникам относятся сотрудники силовых структур, военнослужащие, работники сельских и лесных хозяйств. Мера затронет, в том числе, сотрудников силовых структур, военнослужащих и работников сельских и лесных хозяйств.

На сколько и кому должны повысить зарплаты по обновленному МРОТ

Для судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти индексация зарплат была приостановлена до 1 января 2025 год.

Эксперт отметил, что единовременное повышение зарплат в конкретную дату может касаться только тех профессий, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета. Коммерческие структуры определяют сроки, размеры и адресатов индексации самостоятельно и чаще всего в индивидуальном порядке.