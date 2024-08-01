Введение «периода охлаждения» по подозрительным банковским кредитам – это правильная мера, которая сократит поле для кредитного мошенничества. Об этом в разговоре с Рамблером заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя соответствующую инициативу Центрального банка.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее предложила ввести «период охлаждения» перед выдачей займов, предавало ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Банки.ру». Как объяснила руководитель ведомства, данный подход может быть актуален в тех случаях, когда банки имеют основания считать, что в конкретном случае есть признаки того, что человек хочет оформить ссуду под давлением мошенников. В таких ситуациях, как рассказала Набиуллина, банки могут дать человеку два дня на то, чтобы он все точно обдумал и успел выйти за это время из-под влияния злоумышленников. Такую меру предложено ввести для кредитов от 200 тысяч рублей. Для более мелких займов, «период охлаждения» может составить несколько часов.

Случаи кредитного мошенничества у нас часто становятся резонансными, ведь на людей нередко оказывается ментальное воздействие и их под давлением вынуждают брать кредиты. Бывает и так, что на человека оформляют кредит без его ведома. Конечно, с этим надо бороться. При этом предложенные ранее различные хитроумные способы борьбы, такие как аутентификация клиента или введение обязательства согласовывать кредиты с родственниками, сложно претворить в реальность… Главное для мошенников – быстро провернуть свою схему, не дать жертве прийти в себя и успеть задуматься над происходящим. Им также важно, чтобы сделка была необратимой. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Эксперт напомнил, что 25 июля вступил в силу закон, согласно которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о случаях и попытках мошеннических операций.

«На мой взгляд, это было абсолютно правильное решение. Если на человека оказывалось воздействие с использованием методов социальной инженерии, то за два дня он сможет прийти в себя и предпринять определенные меры, сможет остановить сделку и предотвратить мошенничество», - отметил специалист, поддержав аналогичную меру в отношении подозрительных кредитов.



Вместе с тем эксперт допустил, что у части банковских клиентов могут возникнуть возражения против введения периода охлаждения по подозрительным кредитам.

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«Если человеку кредит нужен срочно, то он начнет задаваться вопросом о том, почему ему приходится ждать и так далее. Однако в подавляющем большинстве случаев у людей нет особой спешки при взятии кредита, они спокойно могут подождать двое суток. Вопросы безопасности здесь должны стоять на первом месте, а период охлаждения – это достаточно действенный метод. Запускать волну протеста здесь могут только те, кто заинтересован в сохранении прежней ситуации, при которой у мошенников были развязаны руки… На мой взгляд, новый инструмент – совершенно правильный, он в значительной мере сократит поле для кредитного мошенничества», - заключил Беляев.



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