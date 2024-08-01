Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче в этом году

Агентство Bloomberg зафиксировало рост состояния богатейших бизнесменов России на $24,29 млрд с начала этого года. Оно опубликовало «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который учитывает стоимость акций фирм.

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Как отмечается, с начала года сооснователю компаний «Еврохим» и СУЭК Андрею Мельниченко удалось заработать $6,37 млрд. Его состояние возросло до $25,2 млрд. Капитал основателя «Северстали» Алексея Мордашова продемонстрировал рост на $5,89 млрд, до $26,8 млрд. При этом основателю «Лукойла» Вагиту Алекперову удалось заработать $3,24 млрд, его состояние достигло $27,9 млрд.

Самые большие убытки понес акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвес» Алишер Усманов. Его состояние снизилось на $4,85 млрд, до $16,2 млрд.

Ранее миллиардер Уоррен Баффет рассказал, что после его смерти почти все деньги достанутся специально созданному фонду. Попечителями выступят трое детей Баффета. Об этом богач с состоянием в 128 млрд долларов рассказал в интервью The Wall Street Journal. Инвестор-миллиардер конвертирует 8,67 тыс. акций A (c правом голоса) в 13,01 млн акций B (дивиденды). Затем он пожертвует конвертированные акции (они оцениваются в 5,3 млрд долларов) пяти благотворительным фондам.