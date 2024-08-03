Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Самые высокие зарплаты в России получают представители профессий в сфере IT и сварщики. Об этом со ссылкой на информацию сервиса по поиску работы HeadHunter сообщает РИА Новости.

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По их данным, самыми высокооплачиваемыми профессиями в РФ являются дата-сайентисты (240 тысяч рублей), руководители групп разработки (236,6 тысяч), DevOps-инженеры (234,1 тысяч), сварщики (215,7 тысяч) и коммерческие директоры (200 тысяч). Также в топ-25 профессий с наиболее высокими предложениями по зарплате вошли системные аналитики (185,3 тысяч), агенты по недвижимости (153,3 тысяч), директоры по маркетингу (150,7 тысяч) и брокеры (149,1 тысяч).

Сотрудникам ВС РФ увеличат зарплату с 1 октября

Высокую зарплату предлагают и представителям других профессий, находящимся в дефиците — среди них есть геодезисты, машинисты и инженеры. При этом медиана зарплат в РФ находится в диапазоне от 70 до 75 тысяч.

Ранее в России нашли вакансии с зарплатами до 800 тысяч. Среди них управляющий АЗС, зубной техник и офтальмохирург.