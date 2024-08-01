В Совфеде предложили лишить иностранцев льготных налоговых режимов

Индивидуальных предпринимателей-иностранцев предлагают лишить права на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной системы налогообложения (ПСН).

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Соответствующий закон разработал глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, передает ТАСС.

«Законопроектом предлагается отменить право на применение льготных налоговых режимов — упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, которые являются иностранными гражданами и лицами без гражданства», — указывается в пояснительной записке.



Сейчас российское законодательство позволяет иностранцам и лицам без гражданства регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и вести соответствующую деятельность.

Кутепов также направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко с предложением иностранцам применять специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. По мнению сенатора, это позволит обеспечить баланс интересов предпринимателей-россиян.

Как писала «Парламентская газета», Минюст разработал законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за регистрацию физлиц в качестве ИП через подставных лиц.