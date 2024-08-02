Россияне воспользовались новой схемой при разморозке активов

Россияне, которые добились разблокировки активов в Европе, начали пользоваться опцией продажи их местным брокерам без открытия счета, пишут «РБК Инвестиции».

Такой вариант выхода из активов возможен только с брокерами, которые имеют статус контролируемой иностранной компании (КИК). Его плюс в том, что в этом случае инвестору не нужно обращаться за согласованием сделки в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

«Например, есть брокер на Кипре, который в российской налоговой заявлен как контролируемая иностранная компания (КИК). Этот брокер у российского частного инвестора выкупает заблокированные активы и даже денежные средства, как бы это абсурдно не звучало. Заключается договор между частным российским инвестором и этим брокером. Договор вступает в силу в момент получения бельгийской лицензии», — рассказал изданию партнер BGP Litigation Сергей Гландин.



Новация метода, по его словам, состоит в том, что на разблокировку активов подаются граждане, которые никак не связаны с Европой — у них нет ни счета в ЕС, ни паспорта ЕС, ни ВНЖ. К тому же, не нужно обращаться за согласованием сделки в правкомиссию, а сразу в Казначейство Бельгии с заключенным брокерским договором.

Еще одна тонкость — инвестор должен подать заявку на лицензию в регулятор ЕС не на перевод активов, а именно на их продажу, замечает заместитель директора юридического департамента банка «Синара» Елена Рязанова.

После выдачи лицензии брокер начнет перестановку бумаг из Национального расчетного депозитария в другой депозитарий, описывает процесс Гландин. Он направляет в Euroclear платежное поручение вместе с этой лицензией, и как только он получает заблокированные деньги или бумаги, то должен сделать выплату в пользу инвестора. В его практике есть один такой кейс, однако исхода по нему нет, так как инвестор теперь ожидает получения лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США. После попадания НРД под санкции США Euroclear, помимо лицензии регулятора ЕС, стал дополнительно требовать лицензию американского регулятора.