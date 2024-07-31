В России продлили IT-ипотеку

Власти России приняли решение о продлении IT-ипотеки до 2030 года. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Вместе с тем условия по ипотеке ужесточились. Отмечается, что предельная ставка будет 6% годовых (было 5%), максимальная сумма кредита - 9 млн рублей (было 18 млн). Отмечается, что продление льготной программы кредитования на новых условиях планируется с августа 2024 года.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова заявила, что в январе-июне выдачи рыночной ипотеки продемонстрировали снижение на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, выдачи обычной ипотеки также сдерживают макропруденциальные надбавки к капиталу банков, ограничивающие их возможности для заемщиков с низким первоначальным взносом или высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), пояснила специалист.