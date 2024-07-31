Названа сфера бизнеса с зарплатами женщин выше мужских

В работающих с криптовалютой американских компаниях женщины зарабатывают примерно на 15 процентов больше мужчин, что противоположно обычно наблюдающимся гендерным различиям в оплате труда, сообщает в своем блоге Pantera Capital.

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Как следует из результатов опроса 502 штатных сотрудников в США, работающих в указанной сфере бизнеса, средняя зарплата за полный рабочий день у женщин составляет 172 тысячи долларов в год, у мужчин — 150 тысяч долларов.

При этом в компаниях, не использующих криптовалюту, женщины обычно получают только 84 процента от заработка мужчин, утверждают исследователи. Среди причин такого положения дел они называют больший опыт работы в криптовалютных компаниях, имеющийся у женщин (5,3 года против 4,5 года у мужчин) и то, что они чаще занимают должности среднего и высшего звена.

Как ранее писала «Лента.ру», в России ситуация с гендерными различиями в оплате труда во многом связана с устоявшимся делением профессий на «мужские» и «женские», при том что уровень дохода их носителей сильно отличается. Так, к отраслям с высокими зарплатами относятся информация и связь, строительство, добыча полезных ископаемых, почти две трети сотрудников в них приходится на мужчин.