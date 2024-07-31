Банки притормозят выдачу подозрительных кредитов

Банк России обсуждает меры, которые предполагают, что банки в качестве заслона от мошенников начнут применять антифрод-процедуры на всех этапах выдачи кредита. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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Напомним, что с 25 июля 2024 года вступил в силу закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Сейчас ЦБ готовится к распространению этой практики на сферу кредитования.

Так, банки будут прибегать к приостановке на два дня выдачи кредита при возникновении подозрения, что заявка была подана или одобрена клиентом под воздействием аферистов. По мнению экспертов, новая мера будет больше ориентирована на кредитные организации, которым придется усилить защиту клиентов против мошенников. При одобрении подозрительного кредита по аналогии с переводами организации будут должны «простить» долг жертвам преступников, отмечают специалисты.

Ранее в Банке России сообщили, что популярность среди мошенников в стране набирают схемы с кредитами, а также вовлечение в преступные схемы школьников и студентов. Там отметили, что регулятором обсуждаются требуемые защитные механизмы.