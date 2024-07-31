В Роскачестве рассказали, как можно увеличить сумму кешбэка

Чтобы увеличить сумму кешбэка, можно завести несколько карт в разных банках, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов Центра финансовой экспертизы Роскачества.

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Таким образом можно будет охватить максимально разные категории.

«Например, в одном банке может предлагаться более выгодный процент кешбэка для кафе и ресторанов, в другом — для покупки авиабилетов, в третьем — для покупки билетов в кино и театр и так далее», — объяснили в ведомстве.



Эксперты отметили, что в таком случае придется отслеживать, где какие категории. Также, может быть, придется пользоваться непривычными сервисами, поскольку банки могут сотрудничать не со всеми.

«Например, вы заказываете цветы и еду в одном сервисе, но банки с ним не работают, а предлагают другой. Придется выбирать — удобство или кешбэк», — добавили специалисты.



Ранее федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении Альфа-Банка и сервиса «Яндекс Еда» из-за неполной информации о кешбэке за оплату услуг, сообщила пресс-служба ведомства. Организациям могут грозить штрафы. Потребителям предоставили неполную информацию об условиях акции, которые оказывают влияние на стоимость услуг, считают в службе.