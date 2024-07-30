Названы специалисты, которым в России подняли зарплату

В России в 2024 году значительно выросли зарплаты у работников финансовой сферы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Специалисты отметили, что средняя зарплата финансового директора выросла на 8% и составила 280 тыс. рублей в месяц, главного бухгалтера — на 6%, со средней зарплатой 180 тыс. рублей, бухгалтера — на 11%, с зарплатой 100 тыс. рублей.

В стране в текущем году количество вакансий в сфере «Бухгалтерия, финансы, аудит» увеличилось на 20%, а число резюме выросло на 14%, уточнили аналитики сервиса.

Журналисты отметили, что в России 45% опрошенных работодателей планируют в III квартале 2024 года повысить зарплату части сотрудников, а 12% подготовили рост окладов всего коллектива.

По мнению кадрового эксперта Ильи Варакина, результаты таких исследований показывают, что на рынке действительно сильный дефицит кадров. В связи с этим, констатировал он, компании вынуждены идти на увеличение оплаты труда.