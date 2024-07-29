Турция столкнулась с массовым спадом туризма

Турция столкнулась с массовым падением популярности среди туристов. Об этом сообщает издание Express.

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Отмечается, что вместо Турции туристы стали все чаще выбирать отдых в Греции. Из-за этого многие заведения в стране остаются полупустыми.

«Турция переживает массовый спад туризма, в результате чего некоторые рестораны в пик сезона полупустые, а туристы, как сообщается, теперь выбирают Грецию», — сообщает источник.



Возможной причиной спада туристического потока называют рост инфляции и повышение цен. Отмечается, что средний чек в турецких ресторанах и отелях вырос в июне на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как заявил руководитель Ассоциации турецких туристических агентств Кыванч Мерич, Турция утратила свое «ценовое преимущество». По его предположению, в этом году на греческий остров Самос приедет около 150 тысяч туристов из Турции, хотя в прошлом году их было около 40 тысяч.

«Есть огромная разница между качеством обслуживания и продукта, а также ценами здесь и там. Рестораны здесь использовали инфляцию как предлог для повышения цен», — прокомментировал ситуацию бывший банкир из Турции Мурат Явуз, который регулярно посещает Грецию.



Ранее туроператоры назвали основные внутренние направления для отдыха россиян в августе.