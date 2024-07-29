ЦБ рассказал, как устроены в России пирамиды

Пресс-служба Центрального банка сообщила, что более половины всех выявленных в 2024 году финансовых пирамид в России привлекали средства клиентов в криптовалютах.

Как отметили в Центробанке, 59% финансовых пирамид за первые шесть месяцев 2024 года в России были основаны на криптовалюте. По сообщению регулятора, такая популярность объясняется тем, что крипта позволяет мошенникам оставаться анонимными, а сама подобная пирамида остается максимально непрозрачной.

«В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман», — рассказали в Центробанке.



Всего же за первое полугодие 2024-го Центробанк нашел 1723 субъекта с признаками финансовой пирамиды. 99% из них были интернет-проектами. Это на 51% больше, чем за первые полгода 2023-го.

Регулятор также отметил, что многие мошенники стали использовать тему антироссийских санкций в создании своих схем. К примеру, клиентам могут пообещать возможность торговать иностранными активами или вложить средства в зарубежные проекты. В Банке России также рассказали, что сетевые проекты мошенников часто маскируются под экономические игры с инвестиционной составляющей, а иногда используются и «смешанные» схемы.

«Организаторы стали чаще создавать "смешанные" схемы, которые предлагают пользователям не только вложения средств якобы в инвестпроекты, но еще и торговлю различными активами, в том числе валютными парами на рынке форекс или криптовалютами. Взносы в криптовалютах принимали 59% субъектов с признаками финансовых пирамид, еще 36% - через иностранные платежные сервисы», — рассказали в Центробанке.



Ранее стало известно, что за первое полугодие 2024-го в интернет попали 140 миллионов телефонных номеров россиян.