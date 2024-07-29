Названы регионы России, в которых введут туристический налог

Власти четырех регионов России введут налог для туристов, сообщает Telegram-канал Mash. Постояльцы гостиниц и хостелов должны будут платить курортный сбор за проживание. Так, туристический налог появится во Владимирской области, Карелии, Вологде и Алтайском крае.

Канал отметил, что с 1 января 2025 года за отдых в Суздале туристов обяжут платить 100 рублей в сутки. Таким образом регион рассчитывает получить 80 млн рублей в год. В Сортавале и Белокурихе налог составит 50 рублей в день. В Вологде ставка будет составлять не более 1% от стоимости размещения в гостинице. При этом к 2029 году она повысится до 5%.

Согласно публикации, ввести туристический налог хотят еще шесть российских регионов, однако они пока не решились. Среди них Астрахань, Алтай, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Дагестан и Псков.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о введении туристического налога. Предполагается, что он будет вводиться в действие и прекращать действовать в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, после введения закона о туристическом налоге цены на отдых не повысятся существенно. При этом такое решение повысит качество туристических объектов.