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В Госдуме обсудят рост цен на топливо после жалоб россиян

Совет Госдумы на заседании 29 июля обсудит рост стоимости топлива. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

В Госдуме обсудят рост цен на топливо после жалоб россиян
© РИА Новости

Он указал на множество соответствующих жалоб от россиян, поступающих депутатам. Поэтому в понедельник парламентарии рассмотрят данную проблему.

Как писала «Парламентская газета», ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в интервью «Парламентской газете» спрогнозировал подорожание бензина и дизеля к концу году. Но рост ограничится уровнем инфляции, который Банк России в июне оценивал в 5,5 процента.

 

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