Финансист назвала подходящее для покупки валюты время

Нынешний курс рубля дает возможность приобрести валюту для защиты от рисков девальвации. Подходящее для покупки валюты время назвала аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Ее цитирует «Российская газета».

Другой вариант — купить локальные облигации, номинированные в иностранных валютах.

Финансист полагает, что в ближайший месяц доллар будет стоить в пределах 86-89 рублей, а евро — 94-97. Сейчас же российская валюта сталкивается как с укрепляющими, так и с ослабляющими факторами. К первым можно отнести повышение ключевой ставки Банка России. Высокие ставки по депозитам и облигациям повышают склонность россиян к сбережениям, уменьшают объемы импорта и, как следствие, спрос на валюту.

С другой стороны, власти уже не раз снижали требования к крупнейшим экспортерам по обязательной продаже валютной выручки. Это частично ослабит рубль, тем более что его чрезмерное укрепление не соответствует бюджетным интересам страны. Кроме того, сезон отпусков еще не завершился, а значит, сохраняется повышенный спрос на иностранные деньги для зарубежных поездок.

Поэтому, как полагает Попцова, диапазон котировок в ближайший месяц, скорее всего, серьезно не сдвинется.

До этого финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал ослабление рубля в ближайшем будущем. Речь идет о курсе в 88-90 рублей за доллар уже в августе. К этому могут привести антироссийские санкции, которые были ужесточены и расширены. В результате серьезно снизилась ликвидность российского валютного рынка.

А 22 июля Банк России представил новую систему, по которой будут рассчитываться актуальные курсы доллара и евро. Теперь за основу будут брать информацию о внебиржевых сделках между банками.