Стало известно, насколько сократился уровень бедности россиян с 2015 года

Доля малоимущих среди жителей городов в 2022 году составила 4,8%, сократившись почти в два раза с 2015 года, когда она составляла 8,4%. Также снизился уровень бедности и среди жителей сел, сообщается в бюллетене Росстата, который изучил ТАСС.

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Это наиболее актуальные данные по уровню и профилю бедности в группах по административно-территориальным, демографическим и социально-экономическим признакам, так как данные за 2023 год будут опубликованы в июле 2025 года. По итогам 2022 года общий уровень бедности в РФ составлял 9%, в 2023 году показатель снизился до 8,5%.

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Согласно данным Росстата, доля малоимущего населения в общей численности населения соответствующей группы (жители городов) на 2022 год составила 4,8%. В 2015 году показатель составлял 8,4%, в 2016 году - 8,3%, в 2017 году - 8,1%, в 2018 году - 7,1%, в 2019 году - 6,9%, в 2020 году - 5,8% и в 2021 году - 6%.

Бедность в селах

Уровень бедности сократился и среди жителей сельских населенных пунктов. Так, в 2015 году он составлял 27,8%, а в 2022 году - уже 17,1%.

Если говорить об общем числе малообеспеченного населения, то в 2022 году 45,4% из него составляло городское население, 54,6% - сельское. Также в 2022 году от общего числа малоимущих 15,7% проживали в Центральном федеральном округе, 5,3% - в Северо-Западном, 11,5% - в Южном, 20% - в Северо-Кавказском, 16,5% - в Приволжском, 6,9% - в Уральском, 15,9% - в Сибирском, и 8,2% - в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме того, уровень бедности среди занятых в экономике (работающих) в 2022 году составил 3,9%. По сравнению с 2015 годом показатель сократился вдвое, тогда он составлял 8%.

Отмечается, что до 2021 года показатели бедности измерялись по доле населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума. Начиная с 2021 года - ниже границы бедности.