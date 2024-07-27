В Центробанке рассказали, как уберечь деньги от инфляции

Ставки по депозитам в России в данный момент привлекательны для сбережений, так как они позволяют не только уберечь средства от инфляции, но и заработать, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом пишет РИА Новости.

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Она рассказала, что в настоящее время депозитные ставки привлекательны для сбережений, так как они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать.

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Набиуллина добавила, что российская экономика в первом полугодии испытала максимальный за последние 16 лет перегрев.