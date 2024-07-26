Назван самый закредитованный слой россиян

Доля семей с тремя и более детьми, у которых есть кредиты, выросла в 2023 году на восемь процентных пунктов, до 67%, сообщает РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. Таким образом, многодетные семьи стали лидерами по закредитованности.

Раньше на первом месте по этому показателю были семьи с одним или двумя детьми. Однако в прошлом году их кредитная нагрузка снизилась с 58% до 54% и с 66% до 59% соответственно. Отмечается, что у многодетных семей меньше возможностей, чтобы копить деньги, и они часто отказывают себе в отпуске или лечении. Несмотря на это, именно данная категория семей заявила об улучшении благосостояния по итогам 2023 года.

По данным аналитиков, в 2023 году 41% домохозяйств без детей и 57% домохозяйств с детьми имели непогашенные кредиты. С этого года видна закономерность: чем больше детей, тем выше доля домохозяйств с кредитами. В то же время семьи с детьми выплачивают их так же дисциплинированно, как и раньше. В целом у них меньше возможностей откладывать деньги, чем у бездетных пар, следует из опроса.

Задолжавшим россиянам станет проще погасить кредиты

Ранее СМИ со ссылкой на Росстат сообщили, что в России впервые нет семей, которым не хватает денег на еду. Число домохозяйств, которые могут удовлетворить все потребности, находится на многолетних максимумах. В прошлом году впервые с 2004 года семьи не сообщали, что испытывают трудности с покупкой продуктов. Аналитики проекта «Если быть точным» сочли такой вывод неверным и указали, что, даже по официальным данным, таких семей больше 10 тысяч.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением изучить возможность ввести для многодетных семей бесплатный проезд по платным трассам. Парламентарий также отметила, что необходимо рассмотреть отмену для них туристического налога, который с 2025 года могут ввести во всех регионах.