В России вырос «Бутербродекс»

Специалисты ресурса «Чек Индекс» зафиксировали увеличение «Индекса кофе с бутербродом» («Бутербродекса») в период с 1 по 15 июля. Показатель продемонстрировал рост на 1,9 пункта, до 133,7 пункта, передает агентство «Прайм».

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Указанный индекс показывает потребления гражданами РФ популярных продуктов для завтрака. Список продуктов для его расчета включает в себя батон (400 граммов), ветчину (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов).

Отмечается, что средний чек вырос по таким продуктам, как сахар (+16,7%, до 70 рублей), сливочное масло (+7,8%, до 179 рублей), кофе (+6,3%, до 202 рублей), батон (+5,1%, до 41 рубля), сыр (+4,4%, до 212 рублей) и ветчина (+1,5%, до 202 рублей). Значительно уменьшился индекс по огурцам (-28,8%, до 116 рублей).

Ранее в Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции в России до 9,18%. Как отмечалось, на предыдущей неделе показатель был на уровне 9,21%.