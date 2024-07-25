Как вернуть украденные с карты деньги

Банки с 25 июля 2024 года начнут возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги по новым правилам. Кредитные организации должны будут возместить средства в течение 30 дней после получения заявления от клиента.

Однако новый закон распространяется не на все случаи кражи денег со счетов.

В каких случаях банк должен будет вернуть украденные деньги

Банк допустил перевод средств на мошеннический счёт, который находится в чёрном списке ЦБ. В этой базе содержится информация об участниках мошеннических схем.

Банк не заморозил подозрительный перевод на два дня.

Банк не уведомил клиента, что перевод может совершаться без его ведома.

Клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, но только при условии, что человек сообщил об этом в банк. Если перевод был совершён в другую страну, срок возврата составит 60 дней.

Как вернуть украденные деньги

Если у вас списали средства со счёта, но вы ничего не покупали, никому деньги не переводили и не сообщали данные карты, вероятно, вашей картой воспользовались злоумышленники.

Банкиры рассказали «РБК-Инвестициям», как действовать в таком случае.

Заблокируйте карту. Это можно сделать по телефону горячей линии банка, в интернет- или онлайн-банке, в ближайшем отделении кредитной организации — при наличии паспорта. При этом просто заблокировать карту в приложении недостаточно, для полной безопасности необходимо поставить в известность банк, что клиент стал жертвой мошенников, отметили в Т-Банке (бывший Тинькофф Банк). Сообщите в банк. Для этого нужно пойти в ближайший офис с паспортом, попросить выписку по счёту и написать заявление с требованием возврата средств. После этого регулярно проверяйте статус вашего запроса — банк может запросить дополнительную информацию или документы, говорит ведущий юрист компании «Легис Веритас» Диана Суворова. Убедитесь, что другие ваши счета в безопасности и мошенники не смогут использовать полученную информацию для дальнейших краж. Дождитесь ответа от банка. Кредитная организация должна провести служебное расследование. Если проверка покажет, что вы не нарушали правила безопасности и деньги списали без вашего ведома, то вам вернут деньги.

Что делать, если банк не возвращает деньги

Потребуйте у банка официальный ответ, с которым можно будет обратиться в правоохранительные органы и суд.

Подайте заявление в полицию. К нему приложите все возможные доказательства: скриншоты переписки, копии платежных документов и любые другие данные, связанные с мошенническим переводом.

«Это не только увеличит ваши шансы на возврат денег, но и поможет предотвратить дальнейшие преступные действия мошенников», — говорит юрист Диана Суворова.



Когда банк не вернёт деньги, украденные мошенниками

Кредитные организации не должны возвращать деньги, которые человек сам отдал мошенникам, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента F.A.C.C.T. Fraud Protection Дмитрий Ермаков. Например, клиент предоставил аферистам вход в свой онлайн-кабинет банка, внёс наличные через банкомат, неделями следует указаниям преступников по телефону.

Жертвы социальной инженерии смогут воспользоваться новым механизмом возврата только в том случае, если счёт мошенников находится в базе данных ЦБ, отмечает специалист по нормативно-правовому регулированию ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова.

«Если же мошенники используют счет, которого нет в базе, тогда банк с меньшей вероятностью вернет украденные деньги», — поясняет эксперт.



Кроме того, в краже средств участвуют так называемые дропы — подставные лица, чьи счета обычно используются один раз.

В 2023 году банки вернули клиентам только 8,7% от украденных 15,8 миллиарда ₽. Со вступлением в силу нового закона эксперты не ожидают серьёзных изменений.