Доплаты к пенсии: кому положена новая выплата

Этим летом некоторые категории пенсионеров получат доплаты. О том, каких граждан это коснется, выяснило издание Life.

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Авторы публикации напоминают о том, что пожилые граждане получат прибавку к пенсии в размере 1200 рублей. Выплачивать ее начнут на ежемесячной основе. Такой законопроект был принят Госдумой в окончательном чтении. Прибавка полагается пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы.

Юристы отмечают, что в следующем месяце прибавка к пенсии предусмотрена также для пожилых граждан, которые работали в прошлом году. Власти проведут плановый перерасчет. Важным условием является официальное трудоустройство и осуществление работодателем всех необходимых взносов, уточняют специалисты.

Кроме того, с 1 августа скорректируется сумма накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты. Перерасчет будет сделан на основании результатов инвестирования денег пенсионных накоплений получателя. Также перерасчет размеров доплат к пенсиям будет сделан со следующего месяца членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Будут пересчитаны и доплаты отдельным категориям вышедших на пенсию работников организаций угольной промышленности, подчеркивают эксперты.

Ранее в России ранее был принят закон об индексации военной пенсии с 1 октября на 5,1 процента. Также ранее Госдумой был принят во втором чтении законопроект, который возвращает с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.