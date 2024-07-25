Угроза продажи Tesla заставила москвича выплатить алименты на ₽10 млн

Арест автомобиля Tesla побудил менеджера одного из столичных банков погасить долг по алиментам перед двумя сыновьями на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ФССП по Москве.

Как отметили в службе приставов, долг по алиментам жителя Басманного района достиг 10,3 млн рублей. Судебный пристав предпринял все меры, чтобы побудить должника расплатиться: вынес запрет на продажу зарегистрированного за должником электромобиля Tesla Model 3, временно ограничил в водительских правах и праве выезда из РФ.

Установив, что должник занимает руководящую должность в одном из столичных банков, пристав обратил взыскание на зарплату, но средств не хватало для погашения всей суммы долга.

"В итоге судебные приставы осуществили выход в адрес проживания должника, где установили место хранения его автомобиля. Транспортное средство было арестовано [для дальнейшего выставления на торги]", - сообщили в ГУ ФССП по Москве.



Лишь после этого должник пришел на прием к судебному приставу, где ему объяснили, что необходимо полностью погасить долг, иначе автомобиль будет принудительно реализован.