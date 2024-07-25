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Угроза продажи Tesla заставила москвича выплатить алименты на 10 млн рублей

Арест автомобиля Tesla побудил менеджера одного из столичных банков погасить долг по алиментам перед двумя сыновьями на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ФССП по Москве.

Угроза продажи Tesla заставила москвича выплатить алименты на ₽10 млн
© globallookpress.com

Как отметили в службе приставов, долг по алиментам жителя Басманного района достиг 10,3 млн рублей. Судебный пристав предпринял все меры, чтобы побудить должника расплатиться: вынес запрет на продажу зарегистрированного за должником электромобиля Tesla Model 3, временно ограничил в водительских правах и праве выезда из РФ.

Установив, что должник занимает руководящую должность в одном из столичных банков, пристав обратил взыскание на зарплату, но средств не хватало для погашения всей суммы долга.

"В итоге судебные приставы осуществили выход в адрес проживания должника, где установили место хранения его автомобиля. Транспортное средство было арестовано [для дальнейшего выставления на торги]", - сообщили в ГУ ФССП по Москве.

Лишь после этого должник пришел на прием к судебному приставу, где ему объяснили, что необходимо полностью погасить долг, иначе автомобиль будет принудительно реализован.

"Перспектива остаться без иномарки заставила мужчину оперативно выплатить долг. В результате денежная сумма в размере 10,3 млн рублей перечислена на содержание сыновей", - отметили в ГУ ФССП.

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