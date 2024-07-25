Выявлен новый способ мошенничества в России

В России обнаружили новую схему мошенничества, при которой фейковые сотрудники магазинов рассылают покупателям фишинговые письма с уведомлением о выигрыше и прикрепляют ссылку с инструкцией для получения бонусов, рассказали ТАСС в компании R-Vision, разрабатывающей системы кибербезопасности. От какого именно магазина идет рассылка, в R-Vision не пояснили.

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Чаще всего в письмах говорится о сумме в 208 790 рублей, которую якобы можно получить, если покупатель перейдет по ссылке на указанный мошенниками ресурс.

IT-эксперт прокомментировал новую схему мошенничества в сети

«Ссылка будет вести не на официальный сайт ретейлера, а на поддельный ресурс, созданный мошенниками для кражи личной информации и данных банковских карт», — добавили в компании.



Существует и другая схема, при которой злоумышленники убеждают пользователей, что баллы поступят на счет за прохождение опроса. Они также говорят о «важности активации бонусов» и просят не упускать возможность забрать выигрыш, однако ссылка все равно ведет на поддельный сайт.

Ранее IT-эксперт СФО Елена Гимранова перечислила признаки фишинга. По ее словам, подделку может выдать сокращенные URL-ссылки, странный логотип и отличие ссылки на сайт от официального источника. Чаще всего пользователям рассылают письма от популярных брендов и компаний.