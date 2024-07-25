Спрос на сотрудников в сфере логистики вырос на 36% за год

Количество вакансий в сфере транспорта и логистики выросло на 36% за год, а средние предлагаемые зарплаты увеличились на 15%. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В первом полугодии 2024 года число вакансий в сфере транспорта и логистики увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно с этим средние зарплатные предложения для новых сотрудников в этой сфере выросли на 15% за год и достигли 80 681 рублей в месяц за полный рабочий день", - говорится в итогах исследования.



Лидером по числу новых вакансий в сфере логистики стала профессия сортировщика - число вакансий увеличилось более чем в четыре раза (+326%) по сравнению с прошлым годом. Также более чем в четыре раза (+315%) вырос спрос на водителей категории B, и в 2,7 раза (+172%) - на приемщиков, занимающихся приемкой и проверкой товаров и материалов на складе или в логистическом центре.

Как выяснили аналитики, на самые высокие зарплатные предложения в первом полугодии могли рассчитывать соискатели на позицию водителя-дальнобойщика - новым сотрудникам предлагали в среднем 189 тыс. рублей в месяц (+39% за год) при полной занятости. Кроме того, среди самых высокооплачиваемых специалистов в логистике - кладовщики (115 749 рублей) и комплектовщики (110 945 рублей).

"В связи с активным развитием e-commerce и ростом маркетплейсов транспортная и логистическая отрасли сталкиваются с дефицитом кадров. Наиболее востребованными остаются позиции, связанные с непосредственным выполнением логистических операций - водители и работники склада.



Большинство из этих профессий не требуют высокой квалификации, поэтому на многие позиции работодатели стали предлагать соискателям быстрое трудоустройство с последующим обучением или переобучением", - цитируют в исследовании директора по развитию "Авито работы" Романа Губанова.

По его словам, число вакансий с возможностью переобучения в сфере транспорта и логистики в первом полугодии выросло почти в три раза за год. Помимо обучения, компании также стали чаще предлагать различные льготы и бонусы сотрудникам - в логистической отрасли таких предложений за год стало больше на 22%.