Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

В регионах России участились случаи мошенничества с жильем по новым схемам. Об этом предупредили граждан в Федеральной нотариальной палате (ФНП), пишет РБК.

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Людям звонят неизвестные и представляются помощниками нотариуса. Затем они убеждают собеседника, что ему полагается наследство. За помощь в его получении злоумышленники просят деньги. Так, у жительницы Алтайского края им удалось выманить более 745 тысяч рублей за полгода.

«Это далеко не единственный случай, когда недобросовестные граждане прикидываются нотариусами или сотрудниками нотариальных контор: предлагают якобы нотариальные услуги, которые на деле оказываются "юридической пустышкой", или попросту присваивают себе чужие деньги», — рассказали в ФНП.



Еще одна новая схема связана с доверенностями. Лженотариусы звонят россиянам и запугивают тем, что от их имени якобы выданы доверенности с широким кругом полномочий. После этого к афере подключаются фиктивные правоохранители и предлагают спасти имущество — просят срочно перевести средства на «безопасный» счет.

Другая уловка мошенников основана на истории о «черных нотариусах», которые якобы получили доступ к персональным данным жертвы и оформили от его имени доверенность на продажу недвижимости. Здесь порядок действий похожий — жертву призывают срочно избавиться от жилья, а затем отправить деньги на якобы безопасные счета.

Пять основных признаков телефонного мошенничества, которые грозят потерей денег

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме, где собеседник представляется сотрудником коммунальных служб. Поводом для звонка может служить поверка электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея, рассказали жертвы аферистов. В разговоре такие собеседники используют методы социальной инженерии и убеждают назвать код из СМС, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах». Затем злоумышленники берут от имени жертвы кредиты и выводят деньги со счетов.