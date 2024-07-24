Эксперт сказал, чьи карты могут заблокировать с 25 июля

Задержки в переводах, которые ожидаются с 25 июля, объясняются новыми правилами безопасного банкинга. Эта мера позволит минимизировать часть угроз, связанных с мошенничествами, пояснил «Инвест-Форсайту» руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. В частности, это ощутимо затруднит работу с дропами — картами, оформленными на посторонних людей, которые используют, чтобы замести следы.

Здесь возникают вопросы: как это будет организовано технически, насколько массовым окажется контроль и не попадут ли под массовые блокировки случайные граждане, подчеркивает эксперт.