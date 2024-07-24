Названа причина, почему банки будут блокировать переводы россиян на два дня

Юрист Илья Русяев в беседе с РИА Новости не исключил того, что российские граждане столкнутся с приостановкой ряда переводов на два дня. В публикации говорится, что с завтрашнего дня, 25 июля, в России начинает действовать закон, который вводит обязанность для банков проверять получателей денежных переводов на причастность к мошенническим схемам.

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По словам собеседника, если счет будет признан подозрительным, банк должен будет предупредить отправителя и приостановить операцию на два дня. За этот срок можно будет отменить перевод.

Ранее сообщалось, что банки выразили обеспокоенность из-за нового закона. Однако Центробанк отреагировал на заявления кредитных организаций. Он разработал процедуру исключения сведений из своей базы по подозрительным операциям.

С 26 июля у граждан и компаний, которые считают ошибочным свое попадание в эту базу, появится возможность подачи жалобы. Ожидается, что ЦБ будет оперативно их рассматривать. Согласно новому закону, с 25 июля банки должны будут возмещать клиенту деньги, если они ушли на мошеннический счет, который находится в специальной базе ЦБ.